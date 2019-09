EDUCATION NATIONALE : Aujourd’hui, c’est la rentrée

Lors de sa récente visite dans la wilaya de Tipasa, M. Belabed a affirmé l'impression, au titre de la rentrée scolaire 2019-2020, de 50 millions de manuels scolaires, tous cycles confondus, et de leur distribution aux établissements éducatifs, via les différents centres relevant de l'Office national des publications scolaires (ONPS), en plus d'un quota supplémentaire de 30 millions de livres, stocks de l'année dernière. Soulignant que la liste des manuels scolaires comprend 22 livres pour les cycles primaire et moyen, minutieusement préparés, notamment ceux de la langue arabe, de l'éducation religieuse et d'histoire, le ministre a fait savoir que l'ensemble de ces livres avaient été soumis aux parties compétentes, habilitées à analyser et à vérifier leur contenu, tel le Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), et d'autres instances relevant des ministères des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que des Moudjahidine. Il a indiqué, dans ce contexte, que les réserves émises concernant le livre d'histoire ont été prises en considération. D'autre part, le ministre a évoqué «la livraison d'équipements et de matériels techniques pour le raccordement des établissements éducatifs à l'Internet via le satellite algérien «Alcom Sat 1» durant l'année scolaire en cours (2019), conformément à la convention signée avec le ministère de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique». Rappelant le grand intérêt accordé par l'Etat aux personnes aux besoins spécifiques, le ministre a fait savoir que le secteur de l'Education devra prendre en charge plus de 36.000 élèves de cette catégorie. Dans ce sens, une commission interministérielle comportant, en sus du secteur de l'Education, les secteurs de la Santé, de la Formation professionnelle et de la Solidarité nationale, s'attellera à élaborer une circulaire interministérielle pour faciliter l'intégration de cette catégorie dans le milieu éducatif.