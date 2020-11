EDUCATION NATIONALE A MOSTAGANEM : La 2ème rentrée inaugurée à partir de Benabdelmalek Ramdane

Etaient présents à l’ouverture de ce premier jour de la rentrée scolaire 2020/2021, des responsables du secteur de l’éducation, des autorités locales civiles et militaires et élus de la wilaya de Mostaganem, ainsi que des autorités locales de la daïra de Sidi Lakhdar, et celles de la commune de Benabdelmalek Ramdane. Cette cérémonie d’ouverture a été marquée également par la présence d’une invitée d’honneur, en l’occurrence la sœur du martyr Benabdelamlek Ramdane venue de Constantine, assister à l’anniversaire de la mort de son frère, tombé au champ d’honneur le 4 novembre 1954, une date qui coïncide avec la rentrée scolaire des paliers du secondaire et moyen. Comme la précédente rentrée scolaire du cycle primaire en date du 21 octobre, toutes les dispositions en matière de protection sanitaire ont été prises, à savoir : mesures barrières, port de masque, distanciation sociale… Une solution hydro-alcoolique a été déposée à l’entrée de l’école pour qu’enseignants élèves et visiteurs se lavent et se désinfectent les mains avant d’entrer à l’établissement scolaire. Dans les classes, les élèves sont divisés en deux groupes pour suivre leur scolarité, dont un groupe le matin et le deuxième l’après-midi. Notons que la durée du cours a été fixée à 45 minutes. Il est utile de signaler qu’un aménagement des classes consiste à les recevoir séparés selon les distances réglementaires, soit un espace de deux mètres de distance entre chaque élève. Le deuxième grand évènement ayant marqué cette journée mémorable, c’est l’anniversaire de la mort de feu ‘’Benabdelmalek Ramdane’’, tombé au champ d’honneur le 4 novembre 1954. En cette occasion, la délégation s’est rendue ensuite à la grotte historique transformée en monument des martyrs, un lieu ayant joué un très grand rôle pendant la révolution. En effet, elle a servi de Quartier Général pour les rencontres des moudjahidine, et c’est à partir de là que la réunion de la préparation du déclenchement de la révolution a eu lieu. La commémoration de recueillement a été célébrée par la levée des couleurs, le dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire du martyr, sous l’intonation de l’hymne national.