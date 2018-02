EDUCATION NATIONALE : 5 syndicats autonomes annoncent une grève pour le 20 février

Le bloc des syndicats autonomes du secteur de l’Education, composé de l’UNPEF, SATEF, SNTE, SNAPEST et CELA, ont annoncé dans un communiqué conjoint une grève nationale de deux jours, à partir du 20 février prochain. Cette grève nationale s’ajoute à celle annoncée pour mercredi 14 février par les syndicats autonomes des différents secteurs. Le bloc des syndicats menace, en outre, de hausser le ton devant toute décision répressive de la tutelle. En ce qui est des revendications, les syndicats-autonomes demandent principalement l’adoption d’un système de remboursement motivant, la révision de la grille des salaires pour l’adapter à l’indice de cherté de la vie, la révision de la loi 240-12 relative au secteur de l’Education et l’application immédiate des dispositions du décret présidentiel 266-14, relatif à la valorisation des diplômes universitaires DEUA et Licence. Ils revendiquent, en outre, la révision de la décision ministérielle relative aux examens et concours professionnels, l’abrogation définitive de l’article 87 bis et instituer une prime de motivation.