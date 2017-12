EDUCATION NATIONALE : 10 000 enfants scolarisés atteints du diabète

Plus de 10.000 enfants scolarisés atteints de diabète ont été recensés au niveau national, a indiqué à Relizane le président de la Fédération algérienne des associations de diabétiques, Noureddine Boucetta. En marge d’une journée d’information et de sensibilisation au profit des personnels des collectivités locales sur cette maladie chronique, M. Boucetta a indiqué que ces enfants sont âgés de moins de 16 ans et que le nombre de diabétiques de différents âges est en augmentation à travers le pays, avant d'appeler à effectuer un dépistage précoce. Les nouveaux cas détectés sont des personnes ignorant leur maladie qu'après un dépistage de proximité effectué par les associations de diabétiques, a-t-il ajouté. Le nombre de malades en Algérie a dépassé les 4,5 millions de diabétiques dont 20.000 nouveaux cas détectés au début de l’année en cours, a-t-il fait savoir, signalant que plus de 20 pour cent de ces malades sont non assurés sociaux.