EDUCATION : Les sujets des examens puisés du programme scolaire

Le ministre de l'Education national, Abdelhakim Belabed a affirmé, ce mardi à Alger, que les sujets des examens scolaires seront puisés du programme scolaire et toutes les procédures ont été prises pour garantir le bon déroulement de ces examens. "Les sujets des examens nationaux (session 2019) seront puisés du programme scolaire", a déclaré le ministre à la presse en marge de la rencontre nationale des présidents des commissions de wilayas des observateurs pour les épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, précisant que "l'élève ne sera pas examiné sur un cours qui ne lui a pas été dispensé en classe". "L'état d'avancement de la mise en œuvre du programme scolaire est très appréciable", rassure le ministre qui a relevé que le retard accusé dans deux ou trois wilayas et dans quelque établissements a été rattrapé à travers "l'élaboration d'un programme spécial au profit de ces établissements". A cette occasion, le ministre a rassuré les parents d'élèves qu'à la lumière de la situation que traverse le pays, les examens se dérouleront "dans le calme et la sérénité", réaffirmant que toutes les procédures relatives aux examens nationaux "sont en cours de finalisation".