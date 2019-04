EDUCATION : Les examens nationaux auront lieu aux dates fixées

Les examens nationaux de fin d'année scolaire pour les trois cycles d'enseignement auront lieu aux dates fixées, soit du 29 mai au 20 juin prochain, a indiqué, dimanche Abdelhakim Belabed, ministre de l'Education nationale. Lors d'un séminaire national des directeurs de l'éducation, le ministre a précisé que "les examens qui concernent plus de deux millions de candidats qui passeront leurs examens dans près de 18.600 centres revêtent un caractère particulier, car intervenant dans un contexte sensible qui nécessite la mobilisation et la vigilance de tous pour le traverser en toute sécurité". Selon le calendrier fixé par le ministère et l'Office national des examens et concours (ONEC), les examens du baccalauréat se dérouleront du 16 au 20 juin prochain, ceux du Brevet d'enseignement moyen (BEM) du 9 au 11 juin et ceux du fin de cycle primaire le 29 mai, soit durant le mois sacré du ramadhan.