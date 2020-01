EDUCATION : Les enseignants du primaire reconduisent la grève

La contestation dans le cycle primaire va de nouveau s’accentuer. Alors que les élèves restent les grands perdants de cette situation, les enseignants du primaire ont décidé de « reconduire » leur mouvement de protestation les 8 et 15 janvier 2020 et un retour à la grève cyclique lundi, à l’appui de revendications socioprofessionnelles. En effet, la Coordination nationale autonome des enseignants du primaire, a annoncé, dans un communiqué, que la grève se poursuivra jusqu’à la satisfaction totale des revendications soumises à la tutelle. La Coordination souligne le » maintien » de son mouvement de grève à partir de « la première semaine du 2e trimestre », après l’échec des négociations menées à maintes fois, avec le ministère de l’Education nationale et après neuf semaines de combat. Ainsi, les enseignants du primaire revendiquent, l’application du décret présidentiel 14/266 du 28 septembre 2014, fixant la grille indiciaire et le versement des indemnités avec effet rétroactif, ainsi que le droit à la formation et à la promotion. L’équité entre les enseignants des trois paliers de l’éducation en termes de volume horaire et de classification. L’introduction de la spécialisation dans le cycle primaire pour un enseignement de qualité, la création de nouveaux grades et l’ouverture de concours internes permettant aux instituteurs d’accéder à des postes supérieurs de directeur et d’inspecteur. La Coordination réclame aussi l’augmentation des salaires des enseignants du primaire de 30 000 dinars pour faire face à la détérioration du pouvoir d’achat.