EDUCATION : Les enseignants du primaire en grève à Alger

Une grève surprise, suite à un appel anonyme sur les réseaux sociaux, a été observée ce lundi, au niveau de plusieurs écoles primaires à Alger, Boumerdés, Blida, Tipasa et d’autres wilayas, selon des sources médiatiques. En effet, les enseignants, au lieu d’assurer la classe, ont fait le choix de se rassembler devant les Directions de l’Education pour exprimer leurs revendications, les mêmes portées lundi dernier, mais sans écho de la part de la tutelle. Les enseignants du primaire parlent d’ « injustice » à leur égard par rapport à leurs collègues du moyen et du secondaire qui sont uniquement en charge des enseignements. « Au moyen et au secondaire, les profs assurent les cours, au primaire, en plus des cours, on fait de l’éducation, de la surveillance pendant la récréation, on s’occupe de la cantine et on accompagne parfois les élèves », raconte un enseignant dans une vidéo mise en ligne ce matin. Les syndicats de l’Education, notamment l’UNPEF et le CNAPESTE, déclarent sur les médias qu’ils n’ont pas appelés à cette grève, mais affirment la soutenir.