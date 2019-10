EDUCATION : Les dates des vacances scolaires fixées

Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé, ce samedi, le calendrier des vacances scolaires et celles du personnel administratif de l’année scolaire 2019/2020. Ainsi, les vacances scolaires d’automne sont fixées du soir du 29 octobre 2019 au matin du 3 novembre 2019, les vacances d’hiver du soir du 19 décembre 2019 au matin du 5 janvier 2020, les vacances de printemps du soir du 19 mars 2020 au matin du 5 avril 2020 et les vacances d’été au 2 juillet 2020. Pour le personnel administratif, les vacances d’été commencent après achèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l’année scolaire, y compris les réunions du conseil d’admission et d’orientation et l’affichage des résultats des examens officiels et la remise des différents documents aux élèves et toutes les opérations relatives à la rentrée scolaire.