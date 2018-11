EDUCATION : Les dates des examens trimestriels fixées

Le ministère de l'éducation nationale a dévoilé, hier, le calendrier des évaluations trimestrielles des élèves des trois paliers de l'éducation. Selon le calendrier publié sur la page Facebook du Ministère, pour le palier primaire, les compositions du premier trimestre se dérouleront du 9 au 13 décembre, le second trimestre du 10 au 14 au mars et le troisième trimestre à partir du 9 juin hormis les élèves de la 5e Année à partir du 19 mai. S'agissant du moyen, les élèves subiront les compositions du premier trimestre du 2 au 6 décembre du second du 3 au 7 mars et du troisième à partir du 26 mai hormis les élèves concernés par les épreuves du BEM à partir du 19 mai. Il est de même pour le palier du secondaire, les évaluations du premier trimestre sont fixées pour les mêmes dates que celles du moyen. Enfin, les examens de rattrapage sont fixés pour les 23 et 24 juin pour les paliers primaire et moyen. Et les 9 et 10 juin pour le secondaire.