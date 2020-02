EDUCATION : Le ministre Ouadjaout propose des réformes urgentes

Faisant un constat alarmant de la situation du système éducatif en Algérie, le ministre de l’éducation, Mohamed Ouadjaout, a suggéré une série de mesures urgentes afin d’améliorer la qualité de l’éducation. Intervenant lors du conseil des ministres tenu lundi, Ouadjaout est revenu sur des vérités qui caractérisent l’école nationale. Il a notamment parlé du recul des filières Mathématiques et Math techniques et de l’Enseignement technologique. Le ministre a expliqué que la mémorisation et restitution (parcoeurisme) prédomine dans l’école sur la réflexion scientifique et logique ainsi que l’esprit d’initiative. Pour remédier à cette situation, et améliorer les conditions de la scolarisation, le ministre a suggéré la mise en place d’une batterie de mesures d’urgence englobant l’allègement du poids du cartable grâce à des fiches pédagogiques. Il veut aussi l’élargissement des instituts de formation des personnels et la révision du système de formation spécialisée et continue. Dans son exposé, Ouadjaout a appelé à la promotion des filières Mathématiques et Math techniques pour augmenter le taux d’accès à ces filières, estimé actuellement à 3.46%. Pour y arriver, des mesures incitatives seront prises pour encourager les élèves à s’orienter vers ces filières, comme la possibilité d’accès aux spécialités très demandées comme la médecine et la pharmacie. L’objectif de cette réforme est l’augmentation du taux d’accès à l’enseignement technologique, estimé actuellement à 15.8% , alors que la moyenne mondiale est de 30%.