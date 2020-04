EDUCATION : Le ministre Ouadjaout écarte l'option d'une année blanche

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a écarté, à Alger, l'option d'une année blanche en raison de l'arrêt des cours imposé par l'épidémie du coronavirus tout en soutenant que cette décision est prise du fait que le taux d’avancement dans l’application des programmes enregistré jusqu'au 12 mars dernier, dans les trois paliers d’enseignement, avant l’application des mesures de prévention pour endiguer la propagation du covid-19. "Il n’est pas possible de parler d'une année blanche, compte tenu du taux d’avancement dans l’application des programmes enregistré jusqu'au 12 mars dernier dans les trois paliers d’enseignement, d’autant que le troisième trimestre compte en tout 4 semaines au plus", a précisé le ministre à l’ouverture d’une rencontre de concertation avec les associations des parents d’élèves sur l’organisation du reste de l’année scolaire 2019/2020. Qualifiant cette rencontre à huis-clos d’importante, voire de prometteuse, vu la proximité de ces associations des élèves et l'intérêt qu’elles portent à leur égard, M. Ouadjaout a rappelé qu’il avait adressé récemment un message à la famille éducative dans lequel il a mis en avant l’importance "d’agir de concert et de réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux sur les mesures envisageables pour le reste de l’année scolaire en cours notamment en ce qui concerne les examens".