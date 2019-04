EDUCATION : Le SG du CLA Achour Idir n’est plus

Achour Idir, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA) et membre dirigeant du Parti socialiste des travailleurs (PST) est décédé mercredi soir à l’âge de 50 ans, suite à une crise cardiaque, selon ses proches. Ce dernier se trouvait dans sa famille à Tichy, selon des membres de son parti. Présentant leurs condoléances à sa famille, ses camarades du PST ont décrit Achour Idir comme étant «un homme brave, un militant politique et syndicaliste infatigable». «Il était de tous les combats pour un monde meilleur», écrit le PST sur sa page Facebook. L’homme a consacré tout ce qu’il avait pour la lutte au sein de son syndicat et de son parti pour la démocratie et des jours meilleurs pour les travailleurs et ses concitoyens. Ses amis et ses proches le qualifient tout de «militant sincère et aimé de tous», «un militant aguerri aux luttes politiques et syndicales». Les membres du RAJ, qui l’ont accueilli régulièrement lors des activités de cette organisation, disent «garder de lui le souvenir d’un grand syndicaliste, un militant de toutes les causes justes».