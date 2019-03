EDUCATION : Le Ministère publie les résultats du 2ème trimestre

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé, lundi, les résultats des élèves ayant obtenu la moyenne au deuxième trimestre de l'année scolaire 2018/2019 pour les établissements ayant inscrit leurs notes dans la plate-forme numérique. Ces résultats concernent 90.62 % des écoles primaires, 96.4 % des CEM et 89.05 % des lycées. 85.79 % des élèves de deuxième année du cycle primaire ont obtenu la moyenne contre 85.94 % pour la troisième année, 84.91 % (4ème année) et 96.38 % (5ème année). Pour le cycle moyen, 63.08 % des élèves de première année ont obtenu la moyenne, 71.19 % (deuxième année), 72.16 % (troisième année) et 73.28 % (quatrième année). Concernant le cycle secondaire, le taux des élèves de première année ayant obtenu la moyenne a atteint 64.82 % contre 71.65 % (deuxième année) et 44.50 % (troisième année).