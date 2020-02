EDUCATION : Le Ministère met en garde contre les appels anonymes

Le ministère de l’Education a mis en garde samedi les enseignants contre les appels anonymes sur les réseaux sociaux les invitant à des manifestations de rue pour faire valoir leurs revendications. « Au moment où le Ministère de l’Education nationale a fixé un calendrier de rencontres bilatérales avec les syndicats autonomes du secteur pour écouter et répondre à leurs préoccupations, conformément à l’engagement du premier responsable du secteur, lors de sa première rencontre de prise de contact avec les syndicats, tenue le 14 janvier dernier, il a été constaté, des appels aux mouvements de protestations, à travers les réseaux sociaux, sans respect des lois de la République », lit -on dans un communiqué, du ministère de l’éducation parvenu, ce samedi, à notre rédaction. En effet, « le ministère de l’éducation met en garde les enseignants et les fonctionnaires de l’Education à faire preuve de vigilance quant au recours à ces appels mensongers qui n’obéissent à aucun cadre légal et ne sont pas inscrits dans le cadre du respect des mesures réglementaires en vigueur… » indique, le ministère, dans ce même communiqué.