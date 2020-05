EDUCATION : La Fédération des parents d’élèves demande la suppression du BEM

S’exprimant dimanche dans les média, Ali Benzina, président la Fédération nationale des parents d’élèves a affirmé avoir écrit une lettre au président de la République pour lui demander de revenir sur la décision du Conseil des ministres et de supprimer purement et simplement l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM) Ali Benzina met en avant comme argument "la longue rupture pédagogique (mars-septembre) " pour expliquer que les élèves « risquent de tout oublier d’ici début septembre, date de l’examen » L’autre argument de la « Fédé » des parents d’élèves c’est « la pression psychologique » à la quelle seraient soumis les élèves candidats, les empêchant de se concentrer pour préparer leur examen, selon son président. Il est vrai que la Fédération des parents d’élèves avait défendu, lors de ses rencontres avec le ministre de l’Education le principe de la suppression des épreuves du BEM et le recours aux notes du contrôle continu du premier et deuxième mestre. Une position défendue aussi par le CNAPESTE, selon son porte –parole Messaoud Boudiba qui, pour sa part, avait fait valoir « les conditions exceptionnelles » dans lesquelles se trouve le pays , en raison de la pandémie du Coronavirus amputé l’année scolaire du dernier trimestre.