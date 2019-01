EDUCATION : L’intersyndicale appelle à une grève nationale lundi

Les rencontres bilatérales entre le Ministère de l’Education et les syndicats n’auront pas été concluantes visiblement, à en croire l’Intersyndicale qui a annoncé hier sa décision de maintenir son mot d’ordre de grève pour la journée de lundi 21 janvier. Dans un communiqué, cette dernière explique d’abord que « les rencontres bilatérales auxquelles ont été appelés les syndicats de la Coordination pour un dialogue , suite à un préavis de grève, ne sont pas au niveau des attentes de la famille de l’Education et les syndicats qui les représentent » Les réponses du ministère aux revendications étant caractérisées, selon les syndicats, « par leur superficialité, surtout pour ce qui concerne les dossiers socioprofessionnels et les questions pédagogiques qui ont fait l’objet de simples promesses sans calendrier ni mécanisme de mise en œuvre » « Devant cette situation qui se caractérise par une confusion et une opacité au sujets des revendications des travailleurs, l’Intersyndicale confirme à ses adhérents sa détermination à poursuivre le combat en faveur de leur cause et renouvelle son appel au ministère pour un dialogue sérieux avec des réponses précises aux revendications formulées dans le préavis », poursuit le communique Enfin l’intersyndicale, appelle ses adhérents à une « mobilisation » qui se traduira lundi par une grève nationale et mardi par des rassemblements locaux devant les sièges des Académies.