EDUCATION : L’UNPEF annonce une grève le 26 février

L’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) a annoncé, dans un communiqué, une grève nationale mercredi 26 février 2020. Le syndicat en question réclame la révision du statut particulier du personnel de l’éducation, qui garantira l’indépendance du secteur par rapport à la fonction publique, la révision des salaires et les primes octroyées aux enseignants. Parmi d’autres revendications socioprofessionnelles, l’Unpef, revendique le droit à une retraite proportionnelle et sans condition d’âge et demande au Ministère de répondre aux revendications légitimes des enseignants du primaire. L’UNPEF exige l’amélioration des conditions sociales des corps communs, la relance du dossier de la médecine du travail dans les établissements scolaires et la révision des lois relatives à la protection sociale. Et de revoir la date d’entrée et de sortie des vacances d’été dans le sud et la révision de la loi 14/90 concernant l’exercice du droit syndical.