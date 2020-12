EDUCATION : Des formations au profil des inspecteurs et des vacataires

Le ministère de l’Éducation nationale lancera, à partir du 30 décembre prochain, une opération de formation au profil des inspecteurs des niveaux d’enseignement pour différents catégories pour l’année 2020-2021. Cette opération concernera les trois cycles de l’enseignement, à savoir les superviseurs, les conseillers d’orientation scolaire et professionnelle, les économistes et les enseignants vacataires. Cette dernière durera jusqu’au 30 mai, sachant que la séance de formation est accompagnée d’un stage pratique selon la spécificité de chaque spécialité. Des sources du secteur ont expliqué, à El Biled que « les professeurs vacataires bénéficieront de la formation tous les samedis et pendant les vacances ». Notant que l’opération au profil des employés des administrations sera divisé en théorique et en pratique à raison de deux semaines et demie théorique et deux semaines plus tard jusqu’à la fin de la formation. Le ministère, a en revanche ordonné « la nécessité de respecter les mesures de prévention sanitaire adoptées par le gouvernement afin d’éviter toute contamination durant la période de la formation, et cela en respectant la distanciation et en portant un masque de protection, et ainsi avoir recours à l’utilisation des gels hydro-alcooliques afin de préserver la sécurité de tous. Le ministre a également appelé les concernés par la formation a porté un tablier et un cartable.