EDUCATION : De nouvelles conditions pour la titularisation des enseignants

La ministre de l’Éducation Nationale, Nouria Benghabrit, interdit les » Zardas » lors de la titularisation des enseignants et prévoit des sanctions contre toute personne qui s’adonne à ce genre de pratique, rapporte le site alger24. Ainsi, le département de Benghabrit s’engage à instaurer de nouvelles conditions pour la titularisation des enseignants. Le but de cette nouvelle mesure est de « préserver la crédibilité de l’ »inspection », indique la ministre, soulignant qu’un tel comportement est contraire à l’ « éthique » professionnelle des enseignants et affecte la « crédibilité » du système de titularisation dans les écoles algériennes. L’évaluation dépend, seulement, des résultats obtenus lors des examens de titularisation, a soutenu Me Benghabrit. Ce phénomène est devenu monnaie courante dans le milieu scolaire, déplore-t-on.