EDUCATION : Cri de détresse d’un conseiller pédagogique

Suite à une lettre destinée au directeur de l’éducation dont une copie a été adressée à la rédaction du journal, un conseiller pédagogique semble souffrir affreusement du manque de son hébergement au sein de l’établissement scolaire où il exerce. Ce dernier sollicite l’attribution urgente d’un logement, de par ses retards répétés pour être à l’heure à son poste de travail. Employé au lycée ‘’Bouazza Abdelkader’’ de Mostaganem, le conseiller pédagogique ne parvient plus à pointer régulièrement aux heures réglementaires de travail, et depuis fait l’objet de sanctions de la part du directeur de l’établissement, de par son éloignement de l’institution scolaire de plus de 100 kilomètres ! Face à cette déplorable situation résultant par de multiples ponctions sur son salaire, l’employé interpelle le directeur de l’éducation pour la prise en charge de son cas, qui ne peut voir de solution que par l’attribution d’un logement où il pourra résider.