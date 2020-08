EDUCATION A MOSTAGANEM : Les examens de fin d’année sous haute protection sanitaire

Lors des examens de fin d’année prévus pour le mois prochain, la wilaya de Mostaganem a pris toutes les mesures préventives relatives à la mise en œuvre des dispositions du protocole sanitaire qui, seront prises à l'intérieur de chaque centre d'examen, où stérilisation et désinfection de toutes les installations sont recommandées et ce avant l’ouverture de chaque centre et également à la fin de chaque vacation rapporte une source médiatique. En plus de la désinfection des réservoirs d'eau, les tables et les chaises d’examen seront placées de manière à permettre le respect de la distance sociale entre les candidats à l'intérieur de la salle sur une distance de plus d'un mètre. Ajouter à cela, des masques de protection, des thermomètres, des sacs en plastique, des conteneurs de collecte des déchets et un désinfectant alcoolique seront mis à la disposition des candidats et surveillants à l'entrée de chaque centre d’examen et salle de travail en nombre et en quantité suffisants. L'accent a également été mis sur la disponibilité de l'eau et du savon liquide dans les toilettes. En plus de cela, il a également été décidé d'éviter les rassemblements entre étudiants et élèves dans la cour.