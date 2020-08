EDUCATION A BECHAR : Sit-in de censeurs de lycées devant l’Académie

Les censeurs des lycées de la wilaya de Béchar viennent d'organiser, dimanche, un sit-in devant le siège de la direction de l’éducation. Cette protestation est considérée de leur part comme un premier acte avant d'entrer dans le stade de l'escalade en boycottant à la fois les examens de fin de cycles et la rentrée scolaire 2020/2021 au cas où la tutelle n’aurait pas répondu à leurs revendications formulées de longue date. Les manifestants ont estimé que le ministère de l'éducation nationale est tenu de remédier aux déséquilibres contenus dans le décret exécutif modifié et complémentaire 240/12 sur le statut particulier des fonctionnaires de l'éducation nationale, en reclassant les censeurs en exercice dans la catégorie 16, et exigent que la promotion au rang de proviseurs soit limitée à la seule catégorie des censeurs en exercice conformément à l’article 29 du décret exécutif 17/162, avec octroi d'une prime de gestion pour les administrateurs en charge des établissements secondaires. Ils ajoutent que la correspondance du secrétariat général du M.E.N en date du 22 juillet 2020, qui établit les dispositions les plus importantes pour la liste de réserve pour les examens professionnels organisés en 2019, est en violation selon eux du texte de l’article 29 du décret exécutif 17/162, qui indique que le proviseur est nommé parmi les censeurs des établissements de l'enseignement secondaire et ne prend pas en considération de nombreuses données, dont la plus importante est la promotion au grade de proviseur parmi les censeurs qui répondent aux critères de qualification avec la possibilité d'organiser un concours en septembre.