EDUCATION : 17419 candidats à l’examen de fin de cycle primaire

C’est aujourd’hui, 29 mai 2019 que l’examen de fin d’année de l’enseignement primaire session 2019, va se dérouler. Les épreuves à concourir en une journée sont : lettres arabes, mathématiques et le Français .A ce sujet, la direction de l’éducation de la wilaya a pris toutes les mesures organiques pour le bon déroulement de ce rendez vous à travers les centres d’examen .Cet examen de fin de cycle de l’enseignement primaire est connu sous le nom, 1ere année moyenne ex 6eme. En effet, il a été désigné des centres d’examen au nombre de 326 qui accueilleront 17419 candidats dont 8483 filles et 8936 garçons avec un total de 17419 candidats pour cette épreuve. La majorité des écoles primaires ont été réservées à cet examen, hormis, certains établissements dont le nombre de candidats demeure insuffisant. Ces derniers ont été orientés dans les centres d’examen les plus proches. Cette organisation de l’examen de fin de cycle primaire permettra d’éviter le transport scolaire des candidats. Elle est considérée comme une expérience réussie. Il y’a lieu de signaler, qu’Il y aura 10 centres, en poste avancé pour la réception des sujets d’examen, a-t-on indiqué.