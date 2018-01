EDITO : User sans en abuser

L’avènement de la démocratie dès 1990 en Algérie, a permis d’installer la liberté d’expression qui est une des piliers fondamentaux. A ce titre, il convient d’abord de souligner que la démocratie comme la liberté sont essentielles pour le développement et le progrès sociétal de la population humaine. Comme tels, il faut en faire un bon usage, c’est-à-dire faire la distinction entre critiquer en tant que négativiste, ou soit faire la critique en tant que positiviste. Là est toute la question du discernement entre le vrai et le faux pour éviter tout amalgame ou de prendre la mauvaise direction obligeant à prendre une voie qui n’est pas du tout la bonne. Avec le temps et le progrès, la démocratie évolutive, le citoyen est constamment bombardé par de l’information venant de tous les côtés et de sources diverses, laquelle aurait probablement pour buts d’influencer le comportement social et psychologique du citoyen. Surtout, ne pas faire attention à filtrer convenablement l’information à digérer c’est prendre un certain risque de tomber sous le coup de manœuvres de déstabilisations dont les conséquences pourraient être fâcheuses. Ainsi, le citoyen consommateur d’informations gagnerait à plus d’intelligence de choisir ce qui lui semblerait raisonnable. A défaut, de cette option, il est assuré qu’il sera très probablement le gibier et l’appât à la fois qui est toujours sur la ligne de mire des mass-médias. C’est alors, qu’il fait l’objet d’une manipulation tendancieuse, orientée vers le comportement, qui à son tour devient l’outil destructeur de ses propres conditions de vie ; cette dernière glisserait doucement et surement dans la dégradation qui semble ne plus s’arrêter à la satisfaction du manipulateur. Nous avons la chance d’avoir ce que bon nombre de pays n’ont en pas pour vivre heureux et en paix, alors soyons honnêtes et conséquents avec nous-mêmes. Quand on a de bonnes choses, il faut savoir user avec modération sans abuser.