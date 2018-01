EDITO : Laisser aux autres la ‘’démocratitude’’

Par sa récente décision d’instruire les autorités nationales de ne plus poursuivre les auteurs d’expressions quelques peu acerbes, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika vient de trancher définitivement avec l’attitude de certains responsables qui vivent encore dans un ‘’passéisme débridé’’ qui cultive à outrance une sensibilité orgueilleuse. Quoi qu’en dise, quoi qu’on écrive et quoiqu’en fasse, voilà une belle leçon de démocratie à retenir qui signifierait que la liberté d’expression est consacrée par notre premier magistrat qui n’a pas raté l’occasion de se placer dans la démocratie, laissant aux autres la ‘’démocratitude’’.La liberté d’expression est une bonne chose, il faut en user, sans abuser, bien-sûr …Il n’y a pas si longtemps qu’un haut responsable du gouvernement, dans une précédente déclaration, avait estimé que “le Président de la République est insulté par la plume de la caricature et des articles”. ‘’Auparavant, nombreux sont ces hommes et femmes de la plume, comme on dit, qui se sont retrouvés à la barre des tribunaux, avec un chef d’accusation ‘’atteinte à la personne du Président de la République et à corps constitué’’. Sans verser dans la surenchère, dans quel pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie telle la Turquie, par exemple, ou même d’Amérique Latine, qui peut se prévaloir d’une large ‘’liberté d’expression’’ comme l’Algérie ? Encore faut-il, clarifier dans les esprits, la notion de liberté. Dans les faits, il n’y a pas qu’une liberté dans l’absolu mais des ‘’libertés relatives’’ .S’obliger par autocensure à être respectueux des principes et valeurs morales, spirituelles et religieuses d’une communauté, un Etat, une nation et l’individu dans le fait de s’exprimer est, semble-t-il, la vraie liberté respectable car, elle est respectueuse. Tant que l’expression, orale, écrite ou caricaturale, n’attente pas à l’honneur et la dignité des personnes, quel que soit leur statut, alors, le compte est bon !