EDITO : La fin est toujours triste !

La fin semble si triste pour l’économie qui cherche encore et toujours une issue honorable et qui a si mal fini une année en dents de scie, en recourant a mille et un exercice pour reprendre un semblant de chemin, appelé pompeusement le ‘’PPP’’ ( partenariat public privé),censé faire des miracles et surtout finir avec la tétée de ces centaines d’entreprises publiques qui ne sont su se mettre a niveau. Elle est encore plus dramatique pour la santé publique qui ne parvient plus a prendre en charge ses malades, ces femmes enceintes qui décèdent en parcourant des kilomètres pour accoucher et finissent par rendre l’âme sur des brancards, ces cancéreux qui attendent des rendez-vous pour des séances de radiothérapie ou de chimiothérapie et trépassent malheureusement sans pouvoir les prendre, et tous ces autres maladies ré- émergentes, dont la pédiculose et la gale qui partagent déjà les bancs de classes . Elle est aussi si chagrinante pour ce pouvoir d’achat, miné par un si forte dévaluation d’un dinar que les uns pèsent par kilogramme pour leurs transactions si douteuses et que les autres peinent à ramasser en maigre sous après de pénibles efforts, afin de joindre les deux bouts d’un mois si difficile à finir . Elle est toujours déplorable pour ces douars qui ne se visitent que d’une campagne électorale à l’autre, et attendent encore des pistes pour les désenclaver, de l’eau potable pour étancher la soif qui les hante d’un été à l’autre , et pouvoir finir avec ces bougies qui éclairent si mal des foyers où tout manque. Elle est encore si malheureuse pour ces affairistes de tous bords, pris de cours par la décision d’Ouyahia, de suspendre et mettre une fin a prés de 1000 produits importés, et qu’ils surfacturaient a outrance et fourguaient à travers le marché national , mais juste pour la joie des chats gâtés en les approvisionnant en aliments ‘’made in ‘’ et les canaris en les dotant de vitamines pour mieux chanter . C’est ainsi, que la fin de cette année parait finir sans trop de beauté pour tant de gens, certains pour les maux qu’ils continueront d’endurer, les autres, pour la fin de la mamelle qu’ils ne téteront plus !