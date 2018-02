EDITO : La DCA gâche ‘’le plaisir’’

Il semble que la démonstration de puissance" israélienne a tourné, hier, en "eau de boudin". L'avion américain le plus vendu dans le monde a été abattu par un vieux missile syrien datant de l'époque soviétique ! Le déploiement par Poutine du système de précision S-400 a assombri la supériorité aérienne de l’entité sioniste. La suprématie évidente de l’armée de l’air israélienne sur les forces des pays voisins a permis de maintenir en dehors de l’espace aérien israélien les avions syriens, égyptiens et jordaniens durant les guerres qu’a connu la région. Mais avec le déploiement récent du système russe de missile de défense S-400 « Triomphe » en Syrie, cette suprématie absolue est remise en question. Ce n’est pas la première fois que la technologie russe en Syrie remet en question la suprématie aérienne d’israël, et le précédent est révélateur : pendant la guerre de Kippour en 1973, le système de défense antimissile 2K12 « Kub », fourni à la Syrie par l’Union Soviétique, a détruit des douzaines d’avions israéliens. Le « Kub » empêchait une offensive aérienne d’israël en Syrie en 1973 ; le S-400 s’enfonce profondément dans l’espace aérien de l’entité sioniste. En plus du S-400, la Russie a apporté des équipements militaires de pointe sur le théâtre de guerre syrien, notamment en pourvoyant ses avions de combat de missiles air-air, comme rapporté récemment par le site internet israélien NRG. L'armée de l'air israélienne aurait-elle provoqué intentionnellement la réaction de l'armée syrienne pour justifier la frappe contre les Alliés du régime syrien ? De plus, certains experts pro-israéliens et activistes des médias ont clairement lié l'incident à la volonté de Tel-Aviv, de donner une belle démonstration de force envers l'alliance russo-irano-syrienne. Cependant, quelque chose a mal tourné. Selon les informations disponibles, les forces de défense syriennes ont utilisé un missile S-200 contre l'avion de guerre israélien. Ce missile de fabrication soviétique est le système antiaérien à longue portée le plus avancé utilisé par l'armée syrienne. Même dans ce cas, il reste démodé en termes de guerre moderne.