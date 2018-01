EDITO : L’injustice de la société

Réussir seul dans une société affaiblie, c'est comme celui qui est attablé, en train de se goinfrer alors qu'il y a des affamés autour de lui qui souvent tendent la main en l'implorant. D'autres l'envient ou le menacent de leurs regards voire de leurs mains. Alors bien qu'il a largement de quoi rassasier sa faim, il n'arrive pas à avaler tranquillement. Si jamais il peut manger sans se soucier de tous ces damnés qui l'entourent, c'est qu'il a sombré dans l'inconscience et perdu les réflexes dictées par notre humanité. Voilà comment on peut participer indirectement de la déliquescence de la société, en profitant de l'injustice de la société. Et comme l'argent n'a pas d'odeur, on participera ainsi au maintien de cette société système injuste et dangereuse. Dangereuse pour tout le monde, même pour la survie des privilégiés et leur train de vie. On ne peut pas réussir seul, tandis que la plupart des gens vivotent pour s'en sortir. Pour se loger, se nourrir ou se soigner et éduquer leurs enfants. Quand un système ne fonctionne pas pour les plus modestes et permet un enrichissement rapide de quelques-uns, c'est qu'il est injuste. La richesse n'est pas un mal, d'ailleurs, créer la richesse est essentielle pour créer des emplois et par conséquent de la valeur ajoutée, mais ce qui est condamnable et dangereux pour les individus qui s'enrichissent et la société, c'est le gain excessif de quelques-uns pour appauvrir les autres. Ça ne devient plus de la richesse mais de la violence par le kidnapping. Le chirurgien qui critique fortement les moyens de formation dans les CHU, les conditions de travail dans les hôpitaux et l'injustice sociale, participe et "profite" à sa façon à la déconfiture du système. Il a mis un doigt dans l'engrenage de l'argent et l'apparat, d'abord par nécessité comme il avance, et puis ça deviendra par goût. Et puisque la réussite globale est difficile, la réussite individuelle est plus accessible, même si elle se fait sur le dos des pauvres gens.