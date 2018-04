EDITO :L’humanité algérienne n’a pas d’égale !

Ces clandestins africains sont souvent la proie des groupes mafieux subsahariens sur place, notamment nigérians qui les soumettent à tant de souffrances, dont le travail forcé dans la construction et l’agriculture à leurs comptes l’exploitation sexuelle pour les femmes, la mendicité forcée des enfants. Ces criminels n’hésitent pas à recourir à la torture et au meurtre pour ceux qui s’opposent. D’autres malheureux, lors de leur périlleux voyage à travers le désert du grand Sahara, tombent sont sous le diktat des réseaux de passeurs armés, qui leur extorquent parfois de l’argent ou leur demandent des rançons pour les libérer. Face a ce drame, l’Algérie n’a engagé que de multiples efforts pour les sauver, elle n’a lésiné aucun moyen pour les aider pour privilégier un climat de paix et de sécurité dans la région, et les défendre. Aujourd’hui, des milliers de migrants sains et saufs ont regagné leurs pays d’origine, grâce à la bonne gestion de ce phénomène que l’Algérie, depuis toujours, en tenant compte des conventions internationales et en collaboration avec les pays d’origine, et surtout en protégeant la dignité de ces migrants, et les défendant contre tous les criminels.