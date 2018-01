EDITO : L’Algérie, le pays de toutes les convoitises

Si la Suisse arrive en tête du classement des meilleurs pays au monde, selon ’U.S. News & World Report, du groupe BAV de R&Y et de la Wharton School, de l’Université de Pennsylvanie, cela peut bien aller pour tout pays. Mais, delà à classer l’Algérie, pays émergeant et farouche lutteur contre le terrorisme au dernier rang, sachant que beaucoup d’intérêts et d’affaires avec les USA, se voient marcher le plus normalement du monde, dans le cadre de relations historiques exemplaires. C’est à se poser beaucoup de questions au sujet de ce classement pour le moins singulier jusqu’à la subjectivité. L’Algérie est l’un des pays qui a sacrifié autant de sa propre histoire et de ses propres fils au nom de toutes les révolutions qu’elle a connu. Prisée pour la beauté de son environnement au climat envoutant, et ses ressources naturelles, elle a toujours été le meilleur fruit de la tentation des hommes. De tout temps ce pays, aux vues spectaculaires et plages scintillantes à la beauté implacable a toujours suscité la convoitise des uns et des autres. Traditionnellement, l’Algérie terre de liberté et des droits de l’homme a prouvé son attachement et sa fidélité aux principes démocratiques et humanitaires. Sa politique pacifique ainsi que ses luttes sont toujours fondées sur les grands thèmes compassionnels, tels l’antiracisme, l’anticolonialisme, l’esclavage, et contre le terrorisme, tout en préservant les droits acquis de la démocratie universelle et ceux de sa propre mémoire. Ses luttes sont la preuve vivante que le monde entier lui reconnait des valeurs et des principes qui font d’elle un exemple. Malgré la plus pire crise de son histoire, l’Algérie ne s’est jamais pliée face au terrorisme comme le souhaitaient ses ennemis, les grands prédateurs qui ont voulu sa ruine. D’un complot à un autre, elle s’est toujours sortie des pires situations où elle s’est trouvée, malgré elle. Pour rappel, il y a quelques mois sur le dossier sécuritaire, l'Algérie a reçu des éloges de ces grands du monde. Ces derniers reconnaissent qu’elle a su maintenir sa «stabilité durement acquise» durant les années 1990 «grâce aux efforts rigoureux de la lutte antiterroriste, à la Réconciliation nationale et aux initiatives de déradicalisation». Ils reprennent également à leur compte l'expression, selon laquelle, l'Algérie est un exportateur de paix. «L'Algérie a également exporté ce dividende de paix à ses voisins». Il est reconnu mondialement que ce pays possède une expertise qui fait d’elle un consultant incontournable en matière de lutte contre le terrorisme, et, elle a su faire décréter par les nations unis, la ‘’journée mondiale du vivre ensemble.’’