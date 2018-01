EDITO : Halte à la provocation !

Trop, c’est trop quand on sait que l’Algérie est submergée, chaque année par les tentatives et l’introduction de quantités, de drogues qui transitent par nos frontières de l’Ouest et du Sud-Ouest. Heureusement que la vigilance de nos forces de sécurités est à la hauteur de cette «guéguerre d’intoxication multiforme» puisque les grandes quantités ont été saisies durant l’année 2017, au niveau des 12 wilayas de la région Ouest. Si, malgré l’important dispositif de sécurité mis en place, la drogue continue tout de même à passer, c’est qu’il y a anguille sous roche ! Des questions se posent en effet : pourquoi la drogue arrive-t-elle, en quantité par l’Ouest ? Cela laisse supposer qu’il s’agit là d’une guerre froide d’un Etat contre un autre Etat car, un individu ou un groupe de criminels organisés ne peuvent pas défier la puissance d’un Etat passé maitre dans l’expertise de la lutte contre le terrorisme et le crime régional. Mais, l’observation scrupuleuse et l’analyse de ce type d’évènements, débouche sur une seule conclusion, sans appel. Cette dernière ne peut pas être autre chose qu’une politique mettant en œuvre une stratégie qui est en train de tenter la déstabilisation de l’Algérie. Notons que cette politique, en direction d’une jeunesse en crise, a été utilisée déjà, contre la Libye et c’est du déjà vu ! Il y a beaucoup de choses à dire et à redire en ce sens car les citoyens algériens ont pris toute la mesure de tout ce qui se trame à leur frontière Ouest et au-dessus de leurs têtes. Les Algériens savent laver leur linge en famille est sont jaloux pour la paix et la stabilité de leur pays sans oublier les lourds tributs, déjà payés. L’Algérie d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier et qui s’y frotte s’y pique, car elle sait que la drogue n’est que la partie visible de l’iceberg