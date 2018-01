EDITO : Air Algérie se la joue !

Inaugurée par les revendications du corps médical qui se font dans le sang avec des éléments des services de sécurité qui en font les frais aussi, voilà que la nouvelle année 2018 commence par des soubresauts. Comme il n’y a pas deux sans trois, cette fois, c’est l’unique et la mythique compagnie d’aviation algérienne « Air Algérie » qui emboite le pas car le personnel navigant d’Air Algérie a déposé un préavis de grève au niveau de la direction générale de la compagnie. Allez comprendre que les représentants du personnel navigant composés de pilotes, hôtesses et stewards, ont demandé l’ouverture des négociations avec le P-DG d’Air Algérie. Même le personnel technique de la compagnie s’est joint à ces négociations. C’est à se prendre la tête et se tirer les cheveux d’apprendre que le préavis de grève est une pression sous-tendue par des revendications d’augmentations salariales, gelées par l’ex-PDG, Mohamed-Abdou Bouderbala. Tout se passe comme s’il y a une rentabilité à se partager en toute légitimité sauf que, aux dernières nouvelles, l’aviation civile chinoise vient de sanctionner Air Algérie qui n’est pas autorisée à augmenter ses dessertes vers la Chine, jusqu’au mois de mars prochain, en raison de «mauvaises performances». Question : ce personnel revendique une récompense pour les graves lacunes dans la qualité des services offerts et de respect des horaires, rien que ça dites-vous ? Chez nos voisins, leur compagnie Royal Air Maroc a connu elle aussi des revendications salariales assorties de menaces de grève et elles n’ont pas étés satisfaites. Tenez-vous bien, il a été fait appel aux éléments des FAAR (Forces de l’Air de l’Armée Royale) pour remplacer le personnel de maintenance gréviste et l’affaire a été réglée 48 heures après ! Si ceux d’Air Algérie campent sur leur position et mettent à exécution leur menace de grève, il y a tout lieu de croire qu’il y a encore, chez nous, certains qui veulent être plus « royalistes » que les sujets du Roi !