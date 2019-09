ECONOMIE NATIONALE : Levée des contraintes de la règle 49/51%

La première mouture du projet de loi de finances 2020 (PLF) a été dévoilée, le mercredi 11 Septembre 2019, par le ministre des finances M. Mohamed Loukal lors de la réunion du gouvernement présidée par le premier ministre. Certaines de ces dispositions tendent de nouveau à redynamiser l’élan économique. Elles visent à renforcer l'attractivité de l'économie nationale avec "la levée des restrictions prévues dans le cadre de la règle 49/51% appliquée aux investissements étrangers en Algérie et touchant les secteurs non stratégiques". Le projet de loi propose la possibilité de recourir, de façon sélective, au financement étranger auprès des institutions financières mondiales de développement en vue de financer les projets économiques structurels et rentables avec des montants et des délais conformes à la rentabilité de ces projets et leur solvabilité.