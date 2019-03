ECONOMIE D’ECLAIRAGE PUBLIC A MOSTAGANEM : 15.000 lampes (LED), bientôt installées

En effet, il a été procédé au cours de l’année écoulée à l’installation de 4 670 lampes de technologie économique (LED) car plusieurs lampes classiques ont été remplacées au niveau de plusieurs axes routiers principaux à Mostaganem, en particulier au niveau de la corniche de la Salamandre, selon la même source. Le coût de ces projets, financés à partir du budget communal et du budget de wilaya concernant l'hygiène, l'éclairage public et les espaces verts (Mosta-propre), a atteint 82,5 millions de DA. Dans ce contexte , il est prévu au cours de cette année, l’installation de 15 000 lampes (LED) d’un cout de 195 millions de DA, ce qui permettra à la Direction des travaux publics qui finance ce projet à le généraliser à travers les quartiers et régions de la ville de Mostaganem. Ces projets visent à éliminer l’ancien système d’éclairage qui consomme beaucoup plus d’énergie, en particulier au niveau du centre-ville, les rues principales et les plages, et à rationaliser l’utilisation de l’énergie électrique en remplaçant les lampes classiques par d’autres moins chères, plus durables, plus efficaces et qui protège davantage l’environnement. Ces projets s’ajoutent au programme lancé par la wilaya de Mostaganem pour rationaliser l’utilisation de l’énergie électrique en mettant en évidence l’importance de l’utilisation et du développement des énergies renouvelables pour réduire la consommation d’énergie en plus de la protection de l’environnement, en précisant que la wilaya de Mostaganem a engagé une vaste opération de modernisation de l’éclairage public où il a été procédé au remplacement des lampes classiques par des lampes « LED » basse consommation au niveau de 16 établissements scolaires dotés des énergies renouvelables dont 04 écoles primaires où cette énergie est déjà mise en service et 12 autres sont encore en réalisation , en attendant que cette opération soit généralisée à travers l’ensemble des établissements scolaires. La technologie LED est utilisée dans plusieurs pays précurseurs de cette technologie dans divers pays comme les Etats-Unis, le Japon, la France, etc., donc aujourd’hui chez nous, Mostaganem sera la principale candidate prête à prendre la relève des lampes à sodium pour une économie annuelle de centaines mégawatheures (MWH) et la ville diminuera de sa consommation électrique.