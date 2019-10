ECOLES PRIMAIRES A MOSTAGANEM : Des dizaines de cas de pédiculose recensés

Les poux véhiculent à tort une image de précarité et d’hygiène, délaissées, car les poux sont très fréquents, surtout chez les élèves de certaines écoles primaires des zones rurales, affectant alors enfants et parents de tous les milieux. Malheureusement, leur éradication totale n’est pas pour demain. Passant par des périodes de disparition plus ou moins longues, ils finissent toujours par réapparaître. Cette épidémie, considérée comme ‘’tabou’’ par la quasi-totalité des parents, fait des ravages parmi les enfants scolarisés au niveau des zones rurales. A ce sujet, les médecins relevant de l’UDS ont constaté plus d’une dizaine de cas d’élèves affectés par les poux en plus de l’enregistrement d’un manque flagrant d’hygiène et d’autre maladies, à l’image de la grippe saisonnière , les allergies, à travers quelques écoles , Ce chiffre est considéré comme une sonnette d’alarme et donne bien du souci aux enseignants. Cependant , un parent questionné sur le parasite qui a affecté sa fille, a répondu, «J’ai beau laver ma fille pour la débarrasser des poux, je n’y arrive pas, vu que dès le lendemain, elle en ramène’ encore de son école à cause de la contagion. Notons que ce parasite est extrêmement contagieux et les enfants issus des douars sont plus enclins à attraper des poux, en particulier dans les classes des enfants âgés de 4 à 13 ans, et qui sont très souvent confrontés à ces parasites. Les médecins considèrent la pédiculose, comme synonyme de misère et de manque d'hygiène pour la société. Selon eux , parmi les facteurs qui ont favorisé la progression de cette épidémie uniquement dans ces régions est que les enfants manquent d’hygiène et ne se lavent pas les cheveux régulièrement , encore, ils vivent et jouent souvent en groupes et surtout avec des animaux à l’image des chiens. Pour ce qui est de la prévention, il est préconisé le traitement de la personne ayant des poux ou des lentes vivantes avec un produit approprié. Il est recommandé de refaire un traitement au bout d'une huitaine de jours, de surveiller régulièrement d'éventuelles nouvelles éclosions de lentes et de soigner aussi les sujets en contact. Les vêtements doivent être lessivés, sans oublier les casquettes, bonnets, foulards, etc. Il est également important d'examiner tous les autres membres de la famille. Il faut savoir que la contamination se fait par contact direct : literies et vêtements, transports en commun et, surtout, école.