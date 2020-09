ECOLES DES CADETS DE LA NATION : Ouverture des concours d'admission

Les Ecoles des Cadets de la Nation du cycle moyen, au niveau des différentes Régions militaires, ont ouvert, depuis le 6 septembre, les concours d'admission aux Ecoles des Cadets de M'sila, Tiaret, Béchar, Laghouat, Batna, Béjaïa et Tamanrasset, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2020/2021, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2020/2021, les Ecoles des Cadets de la Nation du cycle moyen, au niveau des différentes Régions militaires ont ouvert, hier 06 septembre 2020 et jusqu'au 09 du mois en cours, les concours d'admission aux Ecoles des Cadets de M'sila, Tiaret, Béchar, Laghouat, Batna, Béjaïa et Tamanrasset. De même des visites sont quotidiennement organisées au niveau de toutes les Ecoles, au profit des parents d'élèves, afin de leur permettre de s'enquérir des conditions de formation et de vie des futurs Cadets", précise la même source. Il convient de signaler que pour cette année, la sélection des candidats "se fera sur la base des moyennes de leur cursus, outre un examen médical, une expertise psychotechnique et une évaluation sportive". A cet effet, "tous les moyens et les équipements nécessaires ont été mis à disposition afin de respecter les consignes sanitaires et préventives relatives à la propagation du Coronavirus (Covid-19), notamment la distanciation physique et le port du masque", ajoute le communiqué.