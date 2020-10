ECOLES DES CADETS DE LA NATION : Le statut de l’admission des candidats modifié

Dorénavant, l’admission du candidat aux écoles des Cadets de la Nation ne devient définitive qu’après enquête administrative favorable et satisfaction à la période d’adaptation qui s’étale jusqu’à la fin du 1er trimestre de l’année d’admission à l’école. Le contrat peut être résilié, durant cette période, par l’une des deux parties, sans remboursement des frais de prise en charge. C’est ce qui ressort du Décret présidentiel correspondant au 10 octobre 2020 portant réaménagement du statut du Cadet de la Nation et qui vient de sortir sur le journal officiel. L’admission des candidats est prononcée annuellement par décision du chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, sur proposition du directeur des écoles des Cadets de la Nation. Chapitre 2 Modalités d’admission aux écoles des Cadets de la Nation. L’admission du candidat aux écoles des Cadets de la Nation est subordonnée, après la réussite au concours, à la signature d’un contrat par son tuteur légal ou testamentaire, dès la rentrée à l’école. Les modalités d’organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Dans le cas du transfert de la tutelle légale ou testamentaire du Cadet de la Nation, un nouveau contrat est signé dans les mêmes formes par le nouveau tuteur légal ou testamentaire, dans les conditions prévues par le présent décret. Le modèle du contrat susvisé, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Le Cadet de la Nation est soumis au régime de l’internat durant toute sa scolarité. Le Cadet de la Nation est astreint au port d’un uniforme dont la composition et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer aux mesures disciplinaires et/ou administratives fixées par le règlement intérieur de l’école.