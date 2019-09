ECOLE TALHA MAHIEDDINE (SIDI BEL ABBES) : Le système de double vacation boudé par les parents d’élèves

Les centaines de parents d’élèves scolarisés à l’école primaire Talha Mahieddine de la cité El Makam de Sidi Bel Abbès , ont décidé à l'unanimité d' interdire à leurs enfants de rejoindre le banc de l'école , après l'application à établissement du système de double vacation qui ouvre droit aux élèves du CEM mitoyen Medeghri Ahmed à occuper quelques classes. La rentrée scolaire s’annonce houleuse et difficile dans cette école primaire, et le transfert de 4 classes de l’établissement de l’enseignement moyen, vers l’école primaire Talha Mahieddine a provoqué le courroux chez les parents d’élèves. Ces derniers n'ont donc rien fait que de priver leurs progénitures des études. Ils se disent désorientés ,ébranlés par cette mesure punitive et soulignent que la différence d’âge entre les disciples des deux établissements de cycles distincts , ne permettrait jamais aux responsables de procéder à ce chamboulement d’autant plus que ce transfert causerait sans nul doute des surcharges dans les classes primaires, "une situation susceptible de perturber le cursus scolaire et l’emploi du temps de nos enfants, se répercutera négativement sur les résultats annuels", ont ils précisé. "Nous réclamons tout bonnement la suppression de ce système de la double vacation imposé à nos enfants par les responsables du Secteur".