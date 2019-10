ECOLE SUPERIEURE DES DOUANES D'ORAN : Sortie de 81 officiers de brigade dont neufs femmes

La sortie de promotion de 81 officiers de brigade, dont neuf femmes, baptisée Haoua Abdelkader à l'Ecole supérieure des douanes d'Oran sise à Maraval vient renforcer les effectifs et contribuer dans la lutte contre le crime douanier, a déclaré hier à la presse le directeur général des douanes algériennes, M. Mohamed Ouaret, lors de cette cérémonie de clôture de sortie des 81officiers. Le directeur général des douanes, M. Mohammed Ouaret, a rappelé que chaque grade correspond à une responsabilité. "Nous continuerons d’instruire ces jeunes douaniers à travailler sans relâche afin de combattre le transfert illicite des devises qui porte atteinte à l’économie du pays, mais aussi d’être vigilants face à toutes les infractions douanières ». Parmi les acquis des douanes, l’informatisation des systèmes de contrôle qui permettra de viser tous les documents de manière électronique et, ainsi, faciliter le dédouanement des marchandises et la gestion des risques, explique le DG des douanes qui précise que tout ceci est mis en œuvre afin de rationaliser les contrôles. Évoquant le nombre d’opérateurs économiques agréés, l’intervenant précise qu’il est passé à 500, expliquant que c’est un statut qui leur accorde des facilitations et des simplifications douanières.