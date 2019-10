ÉCOLE SUPERIEURE DE LA SECURITE SOCIALE : 120 étudiants inscrits pour la nouvelle année universitaire

L’année universitaire 2019-2020 a débuté à l’École supérieure de la Sécurité sociale, à Alger, avec 120 étudiants inscrits au programme de maîtrise dans 4 domaines d’enseignement supérieur liés à la protection sociale, en particulier dans les domaines juridique, de la gestion stratégique et des systèmes d’information, rapporte ce lundi le quotidien El Kahbar. À ce propos, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé que « cette rentrée a enregistré 120 étudiants, dont 28 étudiants étrangers, et quatre étudiants palestiniens ayant bénéficié d’une bourse du gouvernement algérien ». Il a ajouté que parmi les nouveaux étudiants inscrits, « on compte, à titre exceptionnel, 40 étudiants appartenant aux organismes de tutelle, en réponse à la stratégie du secteur de l’emploi visant à développer les ressources humaines des organismes de sécurité sociale par le biais de la formation continue », selon la même source.