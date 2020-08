ECOLE SUPERIEURE DE LA GN DE ZERALDA : Sortie de la 07ème promotion d’officiers

Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia Noureddine, a présidé à l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de Zéralda (Alger) la cérémonie de sortie de 7 promotions d’officiers de la Gendarmerie nationale (GN). Baptisées du nom du Chahid Fekani Yahia, les promotions sortantes se composent d’officiers ayant achevé leur formation avec succès, dont des officiers femmes et hommes issus de pays amis et frères. Il s’agit de la 23e promotion des Cours de Commandement et état-major, de la 5e promotion des Cours de Commandement et état-major dans la spécialité "Soutien", de la 3e promotion de Master en sciences criminelles, de la 56e et 57e promotion des Cours de Perfectionnement Officiers, de la 1ère promotion des Cours d'Application Officiers, de la 53 promotion de la formation spécialisée pour élèves officiers et de la 2e promotion de Licence dans la spécialité droit et sécurité publique. Après le passage en revue des carrés de formations par le Commandant de la Gendarmerie nationale, le Commandant de l'Ecole, le général Bejaoui Houas a mis en avant, dans son allocution, l'importance capitale qu'accorde le Commandement à la formation, à l'encadrement et à la qualification de la ressource humaine. "Les différentes promotions ont reçu une formation moderne en phase avec la stratégie de l'ANP et les exigences de l’heure", a-t-il rappelé appelant les officiers sortants à "l'abnégation" et à "l'amélioration de la performance professionnelle", les exhortant à toujours faire montre de valeurs honorables et à se conformer à la loi et à la conscience professionnelle. Après la distinction des majors de promotion, la remise des diplômes et des grades et l’échange de l’emblème, la cérémonie a été clôturée par une démonstration tactique brillamment exécutée par les officiers sortants.