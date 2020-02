ECOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE DE MOSTAGANEM : Une rencontre de 2 jours sur la ‘’création de l’entreprise agricole’’

A cette occasion, ont collaboré notamment les traditionnels organismes d’accompagnement tels que la Direction de l’Emploi, le Groupent régional de la Banque BADR, ANGEM, ANEM, Chambre de Commerce…Rappelons qu’il s’agit là d’une rencontre qui s’inscrit uniquement dans le cadre de la promotion du secteur de l’agriculture, dit « secteur primaire » qui, normalement devrait se tailler la part du lion dans les préoccupations majeures de la politique du développement. C’est une initiative intéressante et louable, surtout pour Mostaganem quand on sait que près de la moitié de sa population est rurale et que sa contribution dans le produit brut national avec l’agriculture n’est pas négligeable. Avec le secteur du tourisme, l’agriculture est une base incontournable par où passera obligatoirement toute forme de développement local. Le Directeur de cette institution M.Bouderoua kaddour a indiqué que « à travers ces journées, notre but est de donner une idée, à nos étudiants universitaires de cette spécialité, sur ce qu’il faut faire pour que chacun, à la fin de son cursus, puisse envisager de créer sa propre entreprise agricole et la concrétiser sur le terrain. Pour ce faire, nous croyons qu’il faut à ces jeunes diplomés, d’aborder le projet de création d’une entreprise agricole avec un esprit qui serait avant tout innovant » a-t-il précisé. Il a ajouté qu’ « il ne s’agit pas de faire ce qui a été déjà fait par son voisin puis de dire que le projet a échoué. Pour réussir, il faut innover car l’agriculture est un secteur qui offre de nombreuses possibilités de faire des investissements rentables dans diverses opportunités de production. C’est pour cette raison que nous avons sollicité la participation, à ces journées, différents partenaires… ».M Bouderoua Kaddour a conclu en rappelant que : « en fait, cette rencontre revêt un caractère éminemment pédagogique visant à former en quelque sorte, les actuels étudiants en les initiant dans le domaine de l’entrepreneuriat».