ECOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE DE MOSTAGANEM : Protocole de clôture de l’année universitaire, 2019-2020

A l’instar des départements de l’université de Mostaganem, celui de l’école supérieure d’agronomie a élaboré un programme de clôture de l’année universitaire, 2019-2020, fixant les dates des examens. La reprise des cours et des examens a été longuement préparée par les cadres de l’école supérieure d’agronomie pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions. Ce logiciel comporte les éléments suivants : accueil des étudiants de 3eme cycle à partir du dimanche 23 août au 15 octobre 2020, organisation des soutenances et des mémoires à huit clos du dimanche, 13 aout au 15 novembre 2020, organisation des enseignements en mode présentiel au profit des étudiants de 2eme année, second cycle spécialités TAA, production végétale et GAF, du dimanche, 30 aout au 22 septembre 2020, organisation des enseignements en présentiel au profit des étudiants, second cycle, spécialité, protection des végétaux, SPA et SSE, dimanche, du 24 septembre au 22 octobre 2020 et enfin, enseignement en mode présentiel au profit des étudiants de 1ere année, second cycle et organisation des examens du premier semestre, selon, le planning en annexe, du dimanche 30 aout au 15 octobre 2020.