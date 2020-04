ECOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE DE MOSTAGANEM : Le laboratoire physico chimique remit 13 litres de solution hydro alcoolique à l’EPSP

C’est suite aux conditions exceptionnelles que traverse le pays durant cette période sensible de pandémie, Coronavirus, Covid 19 et aux orientations du ministre de l’enseignement supérieur pour le soutien de tous établissements hospitaliers, polycliniques et centres de santé, que le directeur de l’école supérieure d’agronomie, Docteur, « Droua » a ouvert le laboratoire physico-chimique lequel est composé d’un staff spécialisé dans le domaine de la préparation des solutions « hydro- alcoolique » destinées à la désinfection des surfaces et des mains. Ce produit est composé de 833 ml d’Ethanol 96,5%, de 41,7ml de H2O2 3%, et de 14,5ml de Glycérol 98%, solution hydro alcoolique car il est préparé selon la formulation recommandée par l’OMS. En ce sens, le laboratoire a remis dimanche 5 mars 2020 une quantité estimée à 13 litres sous forme de flacons, à la direction de l’Etablissement Public de Santé de Proximité, EPSP de Mostaganem. Cette solution préparée aura un impact positif sur le plan de désinfection des surfaces vivantes et non vivantes à l’image des mains ainsi que le matériel utilisé dans des hôpitaux. Selon le directeur de l’école supérieure d’agronomie « ESAM », cette solution, hydro alcoolique a été fabriquée en raison de cette crise « Je pense que la contrainte pousse l’humain à réagir et de faire bien. C’est une démarche tout à fait personnelle, réalisée par l’école. On a en quelque sorte contribué à l’effort national dont le pays est entrain d’entreprendre » a-t-il précisé. Le directeur par intérim de l’EPSP de Mostaganem dira en ce sens, le moyen de protection n’est ni la bavette, ni les gants, c’est bien la solution hydro alcoolique. Il a par ailleurs ajouté celui qui veut aider la santé, la soutient par le gel hydro alcoolique. La crise nous a appris la solidarité, a-t-il soutenu.