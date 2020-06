ÉCOLE SUPERIEURE D’AGRONOMIE A MOSTAGANEM : Le développement de la technologie laitière en débat

Le secteur lait, vecteur de développement et créateur de richesses, est devenu stratégique en Algérie, tout en étant une source de création d’emplois, il génère des revenus pour les familles et assure une sécurité alimentaire. Au vu de ces paramètres, un riche programme d’étude et de développement des filières agroalimentaires sera établi et/ou plusieurs thématiques seront débattues à l’école supérieure d’agronomie de Mostaganem, notamment la production et technologie laitière en Algérie, contraintes et enjeux de développement, programmés la prochaine année en date du 20 janvier 2021, a-t-on appris . En ce sens, il sera débattu des contraintes de l’industrie et la transformation laitière et sa promotion en Algérie, notamment la problématique de la poudre du lait et également la contribution de la recherche et innovation scientifique afin de permettre une meilleure promotion des produits laitiers.