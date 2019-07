ECOLE DES CADETS DE LA NATION A BLIDA : Près de 400 candidates au concours d’entrée

Près de 400 lauréates du cycle moyen qui ont décroché le Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec de très bonnes moyennes, ont participé ce mardi, au concours d’entrée à l’école des cadets de la nation "Chahid Zemit Hamoud" relevant de la première région militaire de Blida. Les candidates accompagnées par leurs parents se sont présentées très tôt devant cette école, pour passer le concours d’admission au cycle secondaire, destiné exclusivement aux filles cette année, et qui s’est ouvert ce mardi, avec l’espoir de le décrocher pour pouvoir suivre une formation au niveau de cette institution de formation militaire. La première journée de ce concours qui s’étalera sur trois jours, a été réservée aux consultations médicales pour versifier l’état de santé des candidates et s’assurer de leur aptitude à suivre une formation au niveau de l’école des cadets de la nation. Elles ont subit, entre autre, des examens en cardiologie, ophtalmologie, dentaires, avant de suivre un test d’aptitude physique. Les candidates passent également devant un psychologue pour déterminer leur disposition à respecter à se conformer aux règles de disciplines imposées par cette école militaire. Le psychologue, le commandant Saoudi Brahim a expliqué que lors de ces entretiens, les candidates reçoivent notamment un aperçu sur leur vie future après l’intégration de l’école des cadets de la nation afin de s’assurer qu’elles ont fait leur choix de leur propre chef sans pression de la famille. L’examen écrit prévu dans le cadre de ce concours aura lieu aujourd’hui et portera sur certaines matières dont les mathématiques, les sciences physiques et technologie et la langue arabe. Les résultats de cet examen écrits seront annoncés à la fin des corrections des copies. Les candidates admises seront alors appelés pour rejoindre l’école.