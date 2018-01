ECHEC D’UNE TENTATIVE DE TRAFIC DE DROGUE : Saisie de 228 kilos de kif traité à Oran

Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont réussi, ce week-end, à mettre en échec une tentative de trafic de 228 kilos de kif traité, a-t-on appris de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements et suite à la surveillance des mouvements des narcotrafiquants impliqués dans cette affaire, les gendarmes enquêteurs relevant de la section de recherches du groupement territorial d’Oran ont arrêté trois individus, formant un réseau de trafic international de stupéfiants provenant du Maroc, a-t-on souligné de même source. Ces narcotrafiquants ont été arrêtés, dans la commune d’El Kerma, à l’entrée sud du groupement urbain d’Oran, au niveau d’un point de contrôle de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale. Leur véhicule qui transportait cette quantité de drogue, a été également saisi. Un autre véhicule utilitaire et une importante somme d’argent, représentant une des recettes de l’activité prohibée de ce réseau, ont été aussi saisis dans la région centre du pays, dans le prolongement de cette opération et des investigations poursuivies par les enquêteurs, dans le cadre d’une autorisation d’extension de compétence.