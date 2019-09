ECHEC D’UNE TENTATIVE D’EMIGRATION CLANDESTINE A MOSTAGANEM : 3 individus arrêtés et une barque saisie

En effet et dans le cadre de l’application du plan d’action du commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, visant la lutte contre l’émigration clandestine par le recours à la voie maritime et en date du 19 Septembre à 19 heures 15 minutes après une patrouille des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Mazagran, il a été découvert une barque de plaisance d’une longueur de 4,80 mètres , d’une largeur de 1,60 mètre et d’une profondeur de 63 centimètres, de couleur bleue à l’intérieur et blanche à l’extérieur, dissimulée entre les barques à la plage d’Ouréah. Après de minutieuses consultations de cette embarcation, il s’est avéré que cette dernière porte une inscription falsifiée, griffonnée sur un papier autocollant. Après une prise de contact avec l’administration des garde-côtes de Mostaganem en vue d’identifier le propriétaire de la barque en question, il s’est avéré encore que cette dernière n’est point inscrite auprès de leurs services, mais une autre embarcation porte l’inscription citée et appartient à une autre personne résidente à Hassi Mamèche. Poursuivant l’enquête sur les personnes ayant désiré quitter le territoire national en utilisant la barque découverte, et à 23 heures, en effectuant une seconde patrouille, les gendarmes de la brigade territoriale de Stidia, suite à une information signalant qu’un groupe d’individus disposant d’un moteur de barque, se trouvent au bord de la plage dite ‘’L’ilot’’, dépendant de la commune de Stidia. Exploitant l’information, les gendarmes lancèrent une opération de ratissage à travers le site indiqué et finirent par découvrir un véhicule conduit par un individu d’une trentaine d’années. Après la fouille de la voiture, les gendarmes trouvèrent un moteur pour barque d’une puissance de 40 chevaux. Le conducteur fut arrêté et le véhicule saisi. Après son interrogatoire, le chauffeur avoua qu’il a été chargé de faire la course en transportant le moteur de la barque vers la forêt de ‘’L’ilot’’ contre la somme de 2400 dinars. Exploitant de nouveau les informations du conducteur, l’enquête s’est poursuivie et s’est soldée par l’arrestation de 03 individus dont l’âge varie de 16 à 23 ans, et dont l’un réside à Oran et les 02 autres sont de Mostaganem. Ces derniers ont décidé de quitter le territoire national, en s’embarquant clandestinement à Oureah, après une fixation de la date de départ.