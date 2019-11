EAU POTABLE A MOSTAGANEM : Les communes approvisionnées 10 heures par jour

Suite à l'arrêt programmé de l’usine de dessalement de l'eau de mer SDEM pour augmenter sa capacité de production de 180 000 m3 à 200 000 m3, l'alimentation en eau potable sera assurée à partir du MAO , Kramis et Gargar, a annoncé un communiqué de l’Unité de Mostaganem de l’Algérienne des eaux (ADE). En conséquence, l’unité Algérienne des eaux de Mostaganem informe ses clients que la ville de Mostaganem continuera à être approvisionnée 24h/ 24, tandis que la distribution des communes passera de 24/24 heures à une distribution quotidienne estimée à 10 heures / jour précise le communiqué. Les communes concernées sont : Ain Tedeles, Sour ,Sidi Belattar, Oued EI-Kheir, , Kheir-Eddine, Ain Boudinar, Bouguirat, Mesra, Mansourah, Ain Sid Cherif, Blad Touahria, Sirat, Souaflia, SafSaf, Hassi Mameche, Mazagran ,Ain Nouissy , El-Hassiane , Fornaka, Stidia, Sidi Ali, Tazgait, Ouled Maallah, Hadjdaj et Benabdelmalek Ramdane. La même source ajoute que la population de la wilaya de Mostaganem sentira un léger changement dans le goût de l'eau et ce, suite au changement de la ressource qui sont le MAO et Gargar (eau de barrage). La distribution reviendra à ce qu'elle était avant après la reprise de l’activité de l'usine de dessalement, a-t-on affirmé.